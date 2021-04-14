الدنمارك أول دولة أوروبية توقف استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل نهائي



قررت الدنمارك وقف استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا بشكل نهائي، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وأكدت صحيفة "Politiken"، وقناة "TV2" الدنماركيتان، في وقت سابق من اليوم، أن حكومة البلاد ستعلن عن سحب لقاح «أسترازينيكا» من برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا.



ويأتي هذا الإجراء على خلفية إعلان وكالة الأدوية الأوروبية عن اكتشاف صلة محتملة بين لقاح «أسترازينيكا» والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.



وسبق أن قررت السلطات الدنماركية في 11 مارس تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» مؤقتًا، ومددت هذا القرار في 25 مارس لمدة 3 أسابيع.



وتلقى قرابة 150 ألف شخص في الدنمارك لقاح «أسترازينيكا»، حسب البيانات الرسمية