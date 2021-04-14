محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بقرى ومراكز المحافظة



قال محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتطوير وخاصة في مجال الكهرباء بتكلفة استثمارية 6 ملايين و231 ألف جنيه، بالتعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، مثمنا جهود قطاع الكهرباء لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، والتي شملت إحلال وتجديد شبكات عدد من القرى والنجوع.



وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات اليوم الأربعاء، اهتمام القيادة السياسية البالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة في كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء؛ لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.