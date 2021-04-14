رانيا ياسين لشيريهان: أرجوكي ارجعي بقى

نشرت الفنانة رانيا ياسين صورة للفنانة شيريهان من إعلانها الأخير الذي فاجأت به جمهورها في أول يوم بشهر رمضان.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "شيريهان يا جماعة فرحتي بيها لا توصف.. شيريهان أرجوكي ارجعي بقى".

يذكر أن الفنانة شيريهان حرصت على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهورها الذي دعمها منذ غيابها عام 2002؛ إثر أزمتها الصحية الصعبة، وقالت إنها تنتظر لحظة العودة لإمتاع هذا الجمهور بفارغ الصبر.

ونشرت رسالة طويلة عبر حسابها بموقع فيسبوك، وقالت: "أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة".