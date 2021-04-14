سلوفاكيا تعتزم إعادة فتح المتاجر يوم الاثنين المقبل

تعتزم سلوفاكيا إعادة فتح أغلب المتاجر والأعمال الخدمية بداية من يوم الاثنين، في ضوء تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الحكومة الشعب في براتيسلافا اليوم الأربعاء أن قواعد الصحة العامة الصارمة لا تزال سارية.

وعلى سبيل المثال، قد لا يسمح بدخول المتاجر دون ارتداء الكمامات، كما أن عدد الزبائن سيقتصر على شخص واحد لكل 15 مترا مربعا. وبالإضافة لذلك، يجب على الزبائن إظهار اختبار كورونا ذي نتيجة سلبية.

يشار إلا أن المتاجر التي تبيع الأغذية والضروريات اليومية هي فقط المفتوحة في البلاد منذ ديسمبر.

ومع وجود شهادات فيروس كورونا ذات نتائج سلبية، سوف يتم أيضا السماح بإقامة الشعائر الدينية في المستقبل.

غير أن عدد الأشخاص في الكنائس سوف يقتصر على شخص لكل 15 مترا مربعا.

وتوصي الحكومة بمواصلة العمل من المنزل، ومن لا يستطيع ذلك، عليه إجراء اختبار كورونا، وسيتم السماح له بالذهاب إلى مقر عمله حال كانت النتيجة سلبية.

وعلى مدار أسابيع، كانت سلوفاكيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وعدد سكانها5ر5 مليون نسمة، ضمن الدول ذات أعلى معدل من الوفيات جراء مرض كوفيد-19 في العالم، قياسا بعدد السكان.

وتسجل البلاد تراجعا طفيفا في عدد الوفيات الجديدة جراء كورونا. وحتى اليوم الأربعاء، توفى 10 آلاف و798 شخصا بسبب كوفيد-19، بحسب الأرقام الرسمية.

ووفقا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت سلوفاكيا نسبة وفيات بلغت 5ر295 لكل مئة ألف نسمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.