برشلونة يبدأ مفاوضات التعاقد مع أجويرو

كشفت تقارير صحفية عن بدء برشلونة الإسباني محادثات من أجل التعاقد مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحفي «فابرزيو رومانو» مراسل شبكة «سكاي سبورتس» والذي قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" برشلونة يجري محادثات مع وكيل سيرجيو اجويرو، حيث يعتبر أحد الخيارات لانتقاله للفريق الكتالوني".

وكان مانشستر سيتي قد أعلن رسميًا رحيل أجويرو عن الفريق بنهاية تعاقده في الموسم الحالي.

وتطرق رومانو للحديث عن تجديد عقود ثلاثي برشلونة مينجوزا وريكي بويج وروبيرتو، مع الفريق الكتالوني، قائلًا:" سيتم تفعيل شرط التجديد في عقود أوسكار مينجوزا وريكي بويج للبقاء حتى يونيو 2023".

وأتم:" بالنسبة لسيرجي يمكن أن يُمدد عقده لمدة عامين آخرين، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة برشلونة".

