زعيم الحزب البافاري: نتيجة التنافس على الترشح للمستشارية مفتوحة

أعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن اعتقاده بأن نتيجة التنافس على الترشح للمستشارية عن التحالف المسيحي، " مفتوحة تماما".

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في جلسة لكتلة الحزب البافاري عن زودر الذي يترأس أيضا حكومة ولاية بافاريا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، وأضاف زودر أنه يجب في النهاية التفكير في الشيء الأفضل.

ورأى زودر أنه سيتم التوصل إلى نتيجة جيدة، وقال إن مثل تلك القضايا المهمة تتطلب بعض الأيام وقال إنه لا ينبغي الإضرار بأي أحد.

يذكر أن زودر يتنافس مع رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ورئيس حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، على الترشح لمنصب المستشار عن التحالف المسيحي.

وقال زودر إن يقدر لاشيت جدا كرئيس حكومة بمعنى الكلمة.

ونقل مشاركون آخرون عن زودر القول إنه يجب التوضيح للناس خارج التحالف السبب في اختيار هذا الأمر أو ذاك، مشيرا إلى أن القرارات في أي ديمقراطية حديثة يجب أن تقاس بقبول الشعب وحث على عدم إجراء "مناقشات لاحقة" بعد اتخاذ القرار.

كان زودر ولاشيت أعلنا بعد حضور اجتماع لكتلة التحالف المسيحي في البرلمان أمس الثلاثاء أن حسم مسألة الترشح للمستشارية سيتم خلال الأيام المقبلة، لكن لا يزال الأمر غير محدد حتى اليوم متى وكيف سيتم البت في هذا الموضوع.

وفي أعقاب جلسة كتلة الحزب البافاري، قال زودر أمام صحفيين إنه يرفض أي نوع من التكهنات "وكل شيء سيكون جيدا في النهاية"