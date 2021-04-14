 محكمة موسكو تلزم يوتيوب بإلغاء حجب حساب قناة روسية وتعويضها ماليا - بوابة الشروق
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محكمة موسكو تلزم يوتيوب بإلغاء حجب حساب قناة روسية وتعويضها ماليا

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:36 ص

ألزمت محكمة موسكو شركة "يوتيوب" الأمريكية بإلغاء الحجب على حساب قناة "تسارغراد تي في" الروسية.

وقال المتحدث باسم القناة فاليري روكوبراتسكي - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- إن المحكمة ألزمت "يوتيوب" بتعويض خسائر مالية تكبدتها القناة نتيجة حجب حسابها بعد فرض العقوبات على روسيا.

وأضاف أن الحكم يعد سابقة بالنسبة إلى روسيا والعالم أجمع، إذ إن قرار المحكمة الروسية يطال شركة أجنبية حجبت قناة تابعة لشركة أخرى تماشيا مع فرض عقوبات ضد بلادها.

يذكر أن قناة "تسارغراد تي في" رفعت نهاية أغسطس الماضي دعوى ضد شركة "يوتيوب" طالبت فيها بإلغاء حجب القناة وتعويض الخسائر المالية.

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