مسئول روسي: الدول الغربية تدفع أوكرانيا للقيام بأعمال استفزازية

قال أمين مجلس الأمن في روسيا، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تعلن عدم اهتمامها بالتحريض على الصراع في شبه جزيرة القرم، إلا أنهم في الواقع يدفعون أوكرانيا نحو القيام بأعمال استفزازية إلى جانب تعزيز الجيش الأوكراني.

وأوضح باتروشيف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الغرب يعلن شفهيًا عن عدم اهتمامه بالتحريض على الصراع ولكنه يخصص أموال لتسليح الجيش الأوكراني وتعزيز تواجد السفن في البحر الأسود وإرسال أسلحة فتاكة، كما يتم التخطيط لمجموعة من التدريبات العسكرية المشتركة، فضلًا عن تكثيف النشاط الاستطلاعي في شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات ووسائل الكترونية.

ولفت باتروشيف إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت خمس طائرات نقل عسكرية إلى أوكرانيا قادمة من قواعد جوية أمريكية.