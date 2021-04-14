مصرع وإصابة 5 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

لقي شاب مصرعه وإصيب 4 أخرون بمشاجرة بقرية الخمسين التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الخمسين التابعة لمركز الرحمانية وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل " أحمد.م.ص" 27 عامًا عامل بشركة مياه الإسكندرية ومقيم بقرية الخمسين وإصابة 4 آخرين وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي بالرحمانية والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن وراء ارتكاب جريمة القتل" محمد.أ.ع" 27 عامًا وشهرته "البدري" ويعمل بجمع الألبان، وأن سبب الخلافات إشعال النيران بقطعة أرض بجوار منزل المتهم.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.