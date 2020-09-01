ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 306 قتلى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 306 قتلى ، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

كما تسبب الطقس في إعاقة عمل أكثر موانئ البلاد ازدحاما.

وكانت حصيلة الوفيات السابقة التي أوردتها وكالة بلومبرج هي 259 شخصا.

وذكرت بلومبرج أن شركة ترانسنيت إس أو سي المحدودة ،المشغل للميناء والسكك الحديدية المملوكة للدولة، تستأنف تدريجيا العمليات في ميناء ديربان الذي كان قد أغلق في 11 نيسان/أبريل الجاري، وفقا لما أعلنه برافين جوردهان ، وزير قطاع الأعمال العام في بيان.

ولا تزال عمليات الشحن معلقة إلى أن تقرر السلطات أن حالة الطقس تسمح بدخول السفن إلى الميناء.