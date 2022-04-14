روسيا: واشنطن بإمكانها إحلال السلام في أوروبا لو توقفت عن إمداد أوكرانيا بالسلاح

قال الناطق الرسمي للكرملين، ديميتري بيسكوف، إن «الولايات المتحدة بإمكانها التوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح، إذا أرادت إحلال السلام في أوروبا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الخميس.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: «يمكن للولايات المتحدة أن تتوقف عن مساعدة أوكرانيا، إذا أرادت تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، وتشجيع أوكرانيا على تنفيذ الشروط التي وضعتها روسيا».

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، بـ800 مليون دولار أمريكي كمساعدات إضافية على شكل أسلحة وذخيرة.

وقال: «تحدثت مع الرئيس زيلينسكي وشاركته بأن إدارتي ستسمح بتقديم 800 مليون دولار إضافية، من الأسلحة والذخيرة ومساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا».

وأضاف: «استخدم الجيش الأوكراني الأسلحة التي نقدمها لإحداث تدمير.. بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها».

وتابع: «ستحتوي حزمة المساعدات الجديدة، على العديد من أنظمة الأسلحة عالية الفعالية التي قدمناها بالفعل، وقدرات جديدة مصممة خصيصا للهجوم الأوسع، الذي نتوقع أن تبدأه روسيا في شرق أوكرانيا».

وأوضح أن «القدرات الجديدة تشمل أنظمة مدفعية، وذخيرة مدفعية، وناقلات جند مصفحة»، لافتًا إلى أنه وافق على نقل طائرات هليكوبتر إضافية، وكذلك مواصلة تسهيل نقل القدرات المهمة، من حلفاء وشركاء واشنطن حول العالم.

وأشار بايدن إلى أن «الإمداد المستمر بالأسلحة الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لأوكرانيا عاملا حاسما في استمرار مقاومتها ضد الغزو الروسي»، معقبًا: «لقد ساعد في ضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أهداف حربه لغزو أوكرانيا والسيطرة عليها.. لا يمكننا أن نرتاح الآن».