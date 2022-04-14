إيني: اتفاقية القابضة للغازات تعزز صادرات الغاز المصري إلى أوروبا

أكدت شركة "إيني" أن الاتفاقية التي وقعت اليوم /الأربعاء/ مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكذلك الاتفاقية الموقعة العام الماضي لإعادة تشغيل مصنع الإسالة بدمياط، سترفع إجمالي صادرات الشركة من الغاز المسال إلى أوروبا وإيطاليا إلى 3 مليار متر مكعب في عام 2022.

وأوضحت الشركة الإيطالية - في بيان اليوم - أن الاتفاقية الإطارية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إينى" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير.

كما تهدف الاتفاقية إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

يذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية بلغت نحو 6.5 مليون طن خلال 2021 مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بمعدل نمو سنوي 385%، وهي نسبة النمو الأعلى عالميًا مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا - في تصريح سابق - إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.