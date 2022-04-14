وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف المحافظات

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي مع وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الدكتور رجب عبدالعظيم، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزي بالوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالعاطي دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم، مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل.. مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة، ومؤكدا أن الكفاءة هي معيار الترقي بالوزارة.

وأشار وزير الري إلى انخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية، حيث تراجعت أعداد الشكاوى إلى 147 شكوى خلال العام، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، ووجه برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدوري لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

ولفت إلى إجراءات التحول الرقمي والتطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي وزارة الري، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث أكد ضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأوضح وزير الري المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليا، مع التأكيد على ضرورة اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4882 كيلومترًا، وجار العمل في ترع بأطوال 4107 كيلومترات أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11898 كيلومترًا، كما تم تأهيل 65 كيلومترًا من المساقي حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع، وجار تنفيذ 1516 كيلومترًا أخرى.

وتم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى الآن تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقٍ بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، والانتهاء من تنفيذ 28 كيلومترا، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 21494 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 17527 فدانا.

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالي 54 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8 ملايين متر مربع، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم بحث موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيرا لنصوص أحكام القانون، حيث أكد وزير الري ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كل المنتفعين مع أجهزة الوزارة.