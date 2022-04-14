 فايزر: الجرعة التنشيطية من لقاح كوميرناتي فعالة بالنسبة للأطفال - بوابة الشروق
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فايزر: الجرعة التنشيطية من لقاح كوميرناتي فعالة بالنسبة للأطفال

نيويورك (د ب ا)
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:11 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:11 م
قالت فايزر-بيونتك، اليوم الخميس، إنه لقاحها أدى إلىانتاج رد فعل مناعي قوي لدى الاطفال.

وأعلنت الشركتان عن النتائج الايجابية في المرحلة الثانية من ثلاث مرات لتقييم اللقاح "كوميرناتي" كجرعة تنشيطية لدى الاطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما لحمايتهم من فيروس كورونا.

وخلال المرحلة الثانية من الدراسة، تم تحليل بيانات من 140 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تلقوا جرعة تنشيطية من لقاح كوميرناتي، أظهرت زيادة الاجسام المضادية التحييدية بواقع ستة أضعاف.

وتعتزم شركتا فايزر وبيونتك التقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة لإعطاء الأطفال جرعة تنشيطية في الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة.

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