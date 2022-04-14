 فيديو.. خالد الجندى يستنكر مقولة «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»: لا يجوز - بوابة الشروق
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فيديو.. خالد الجندى يستنكر مقولة «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»: لا يجوز


نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 11:10 م
استنكر خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض المقولات التي يرددها بعض الناس، منها: «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»، مشيرا إلى أن هذا لا يجوز قوله نهائيا .

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «بدل ما بتقول اللي يعوزه الجامع، ليه عندك ٢٠ حاجة تاني حرمها زي السفر للخارج، والفسح، والترف، والسجائر والسهرات والمصايف، والشراء من المولات، ليه كده تدخل على الجامع رشق، هذا الكلام لا يجوز».

وأضاف أن «الثراء ليس غاية عند المؤمن»، مواصلا: «بص في القرآن الكريم ربنا بيحب الفقراء وإطعام الفقراء، إلا أنه قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تكون بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعني تكون كريم زيادة عن اللزوم، سيدنا النبى علمنا أن نكون وسطيين في الإسراف».



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