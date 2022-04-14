سجل حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس) رقما قياسيا جديدا عند مليار و336 مليون دولار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس، عن الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين، أن الإحصاءات المتعلقة بحجم التجارة بينهما أظهرت نموا بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق.

وصرح محسن ضرابي رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، بأن حجم الصادرات إلى سلطنة عمان بلغ 716 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 438 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يعني نموا بنسبة 63%.

وأشار إلى أن هذا النمو في حجم التبادلات الإيرانية العمانية يظهر أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر تطورا خلال الـ20 عاما الماضية.