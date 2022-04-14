طلاب يحتلون مباني جامعات احتجاجا على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية

احتل طلاب في باريس باحتلال مباني في جامعة السوربون ومعهد باريس للعلوم السياسية اليوم الخميس، احتجاجا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بتأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.



وحاز الرئيس إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أعلى أصوات خلال الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي، وسوف يتنافسان في الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل الجاري.



وتم إغلاق الحرمين الجامعيين لأسباب أمنية، وفقا لما قاله متحدث باسم الجامعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، حيث تم إرجاء المحاضرات أو اتمامها افتراضيا.



ويحتل الطلاب مناطق من الجامعة منذ مساء أمس الأربعاء. وقال الطلاب في رسالة تم تداولها على شبكة الإنترنت، إنهم يرفضون تسليم أنفسهم لمنافسة ثانية بين "السلطوي والنيوليبرالي ماكرون والفاشية لوبان".



ويبدو أن الشباب بصورة خاصة شعروا بخيبة الأمل من نتائج الانتخابات. وكان الكثير من الشباب يدعمون زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون، الذي جاء في المرتبة الثالثة بعد لوبان.



ويشعر الكثير من الناخبين الآن أنهم يجب أن يصوتوا لصالح ماكرون من أجل منع لوبان من تولي السلطة، وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يكون حجم المشاركة في الجولة الثانية منخفضا.