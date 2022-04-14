كوريا الجنوبية تطور جهاز ليزر للتخلص من الذخائر القابلة للانفجار

قالت وكالة اقتناء الأسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستبدأ مشروعا بقيمة 110 مليارات وون (89. 8 مليون دولار) العام المقبل لتطوير جهاز ليزر لإزالة الذخائر غير المنفجرة بأمان بحلول 2027؛ بهدف تطوير جهاز ليزر متنقل لتفجير وإزالة الذخائر غير المنفجرة بأمان عن بعد، من أجل التخلص من الممارسات التي تستغرق وقتا طويلا والأكثر خطورة عند إزالة المتفجرات.

وأفاد مسؤولون كوريون -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- بأن اللجنة الفرعية للسياسة والتخطيط التابعة لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي (DAPA) وافقت على المشروع وخطط لإجراء دراسة جدوى وتنسيق قضايا الميزانية مع الوكالات ذات الصلة.

وذكر المسؤولون، أن الجهاز المتصور سيستخدم أشعة الليزر لاختراق سطح المتفجرات لإحراق البارود أو إحداث تفجير منخفض المستوى لإزالتها بأمان، وعند اكتمال تطويره، يخطط الجيش الكوري لنشره في وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة (EOD) في جميع فروع الخدمة.