 روسيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال - بوابة الشروق
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روسيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال

د ب أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:38 ص

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الروسية تدرس حاليا التحرك التدريجي لتخفيف القيود التي تم فرضها على حركة رؤوس الأموال في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، بهدف المحافظة على استقرار الأسواق عقب الغزو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول إن المناقشات الروسية تركز حاليا على خيارات تتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل إيراداتهم الخارجية إلى الروبل وخفض النسبة التي يتعين على الشركات بيعها في سوق لصرف المحلية إلى أقل من 80% من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية.

وبحسب المصادر، فإنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطوات بعد المحادثات مع البنك المركزي الروسي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الروسي أكد أنه يدرس تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية بواقع 3 أيام عمل .


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