هولندا تبلغ شركاتها بعدم سداد مدفوعات الغاز بالروبل

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لن تسمح هولندا، للشركات الهولندية بقبول مطلب موسكو بسداد ثمن الغاز بالروبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس: "تتفق الحكومة الهولندية مع ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية من أن المرسوم الروسي هو خرق للعقوبات القائمة".

وقال "هذا يعني أنه ليس مسموحا للشركات الهولندية الموافقة على هذه الشروط".

يذكر أن تدفقات الغاز الروسي لهولندا منخفضة بالمعايير الإقليمية، ولكن الخطوة قد تزيد الضغط على الدول الأوروبية الأخرى للسير على هذا النهج.

وحذر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من أن مطلب الرئيس فلاديمير بوتين بسداد "الدول غير الصديقة" ثمن الغاز الروسي بالروبل سوف يخرق العقوبات المفروضة على موسكو عقب غزوها أوكرانيا.

ولم تبد حكومات أوروبية أخرى رد فعل علني على النصيحة.