مسابقة لاختيار الموظف المثالي على مستوى التأمين الصحي بالغربية

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، عن مسابقة اختيار الموظف المثالي على مستوى وحدات تقديم الخدمة، من خلال معايير لتقييم مستوى الأداء.

وأشار "جلال" إلى أن الفكرة تأتى لكون الموظف المورد الأساسي في أي مؤسسة والعنصر الأهم لنجاحها، ومن هذا المنطلق يعلن الفرع عن فكرة جائزة الموظف المثالي، حيث يتم التقييم بنهاية كل شهر والتكريم بالمجلس التنفيذي للفرع لتحفيز العاملين على الإبداع والتميز، بالإضافة إلى رفع مستوى الإنتماء والولاء الوظيفي بما يعود بالنفع على مستوى أداء العمل، وخلق روح التنافس الشريف بين جميع العاملين.

وأوضح مدير الفرع، أن المعايير وعناصر التقييم لجائزة الموظف المثالي، منها المعيار الأول الأداء والإنجاز وامتلاك المهارات التحليلية ومهارات حل المشاكل، والمعيار الثاني المبادرة والإبداع ، والمعيار الثالث التعاون والتواصل ، والمعيار الرابع المشاركة وتحمل المسؤولية ، والمعيار الخامس الالتزام بأوقات العمل، والمعيار السادس القدرة على التعلم.