ما سر ظهور الرئيس الأوكراني الدائم بالقميص الأخضر؟

تخلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن زيه الرسمي، وتجرد من قمصانه البيضاء وربطات عنقه ليتخذ القميص باللون الأخضر الزيتوني رفيقا له، طوال الأسابيع الماضية في الحرب الروسية الأوكرانية.



وظهر زيلينسكي به في مقاطع الفيديو اليومية، التي ينقلها إلى بلاده، وخلال إلقاء كلماته أمام برلمانات العالم، حتى أنه ظهر في اجتماعه الأخير مع بوريس جونسون.



تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن سعر القميص، 7 يوروهات فقط، كما أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا أوضحت فيه، أن القميص ربما يكون رمزا للوطنية للشعب الأوكراني.



ويحاول به زيلينسكي، إظهار الصلة بينه وبين الجنود الذي يقاتلون في الشوارع، وأوضحت الصحيفة أيضا أنه بعد إلقاء زيلنسكي لكلمته أمام الكونجرس الأمريكي، أشار خبير الاقتصاد بيتر شيف، إلى أن الرئيس الأوكراني، قد لايحترم المشرعين الأمريكيين بعد ظهوره أمامهم بهذا التيشرت.



الصحيفة أوضحت أيضا أن زيلينسكي يفهم بوضوح كيفية استخدام الملابس كنوع من الدعاية.



أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض لقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن يجب تهيئة الظروف الأساسية لذلك، كما أن نص الوثيقة (الاتفاقية) ليس متاحا بعد.



وقال بيسكوف للصحفيين: "حتى الآن، بما يخص هذا الموضوع، لا يوجد تقدم بشأن اللقاء. قلنا إن الرئيس لم يرفض مثل هذا اللقاء من حيث المبدأ، ولكن يجب تهيئة الظروف المناسبة له، ألا وهي نص الوثيقة (الاتفاقية بين الطرفين)، ولا جديد في هذا الشأن"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



