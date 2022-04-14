نائبة رئيس صندوق النقد تؤكد ضرورة الاستعداد لأسوأ سيناريوهات كورونا

أكدت نائب رئيس صندوق النقد الدولي، حاجة العالم إلى الاستعداد لمواجهة سيناريوهات سلبية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، داعية إلى تقديم مليارات الدولارات في صورة منح لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الجائحة.

وقالت جيتا جوبيناث نائبة رئيس الصندوق "ما يقلقني هو أن الجميع يأمل في السيناريو الأفضل، أي أن يصبح الفيروس ضعيفا ومتوطنا، لكن ما يخبرنا به الخبراء هو أنه يمكن أن يكون لدينا سيناريوهات أسوأ بكثير ، وعلينا الاستعداد لذلك حيث أعتقد أن هناك الكثير مما يجب علينا عمله".

وكررت جوبيناث دعوة الصندوق الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي لتوفير تمويل إضافي لمكافحة الجوائح وتعزيز الأنظمة الصحية، قائلة إنه يجب توفير منح بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي و10 مليارات دولار سنويا بعد ذلك لتحقيق هذه الأهداف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق النقد يحدث حاليا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لينشرها يوم 19 أبريل الحالي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن.

وذكر الصندوق في يناير الماضي أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 4ر4% وليس بمعدل 9ر4% كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.

وقالت جوبيناث "الحقيقة أننا سنخفض توقعاتنا للنمو بشدة" نتيجة معدلات التضخم المرتفعة وجائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضافت "نحن نمر بوقت عصيب جدا جدا والجائحة لم تنته، ولكننا سنظل نسجل أرقاما إيجابية للنمو العالمي".