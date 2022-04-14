 مباحثات سورية إماراتية بدمشق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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مباحثات سورية إماراتية بدمشق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

دمشق (د ب ا)
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 7:43 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 7:43 م
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف، مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق عبد الحكيم النعيمي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع لشعبيهما.

ولفت الوزير مخلوف خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات القائمة بين سورية ودولة الإمارات وإمكانية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين وتعميق علاقات العمل المشترك، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه أكد النعيمي، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط سورية والإمارات وشعبيهما، معرباً عن أمله بأن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور بما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

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