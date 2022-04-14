مصلحة سك العملة تعيد فتح منفذ البيع للعملات الفضية فقط

قررت مصلحة الخزانة وسك العملة، وهي الجهة الحكومية التابعة لوزارة المالية والمختصة بطرح العملات التذكارية والتشغيلات الفضية والذهبية والمعدنية الأخرى، إعادة التعامل ببيع العملات التذكارية والتشغيلات المصنوعة من الفضة فقط، وذلك بعد وقفها يوم 22 مارس الماضي في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة ورفع سعر الفائدة وعدم استقرار سعر صرف الدولار.

بينما مازال التعامل موقوفا على العملات التذكارية والتشغيلات المصنوعة من الذهب.

وكان قرار الوقف قد صدر على خلفية التطورات الاقتصادية الأخيرة من قرارات برفع سعر الفائدة وما تلاه من تغير في أسعار صرف العملات الأجنبية من البنوك، وما شهدته الأيام الأخيرة من تحرك مستمر لأسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.

وقررت المصلحة وقف البيع والشراء في المنتجات الذهبية والفضية لحين استقرار الأوضاع، وإعادة التقييم.

وتتولى مصلحة سك العملة إنتاج العملات المعدنية المتداولة من جنيهات وأنصاف جنيهات وغيرها.