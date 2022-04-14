وزيرة التضامن تعلن خضوع سائقي الحافلات السياحية لكشف تعاطي المخدرات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم سائقي الحافلات السياحية، إلى كشوفات تعاطي المخدرات؛ ليلحقوا بسائقي الحافلات المدرسية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل، على هامش إطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، والتي يشارك فيها النجم العالمي محمد صلاح: شاهدنا أكثر من حادثة خلال الفترة الماضية لسائقي الحافلات السياحية، ونُجري تحقيقًا معهم، مشيرة إلى انخفاض نسب التعاطي من 8٪ إلى 1.5٪ بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلقت ‪ ،مساء الأربعاء، مرحلة جديدة من حملة أنت أقوي من المخدرات، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي؛ وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الكتاب من الصحفيين والإعلاميين

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للاعب الدولي محمد صلاح، موضحة أن الحملة ارتبطت ارتباطا كبيرا في الشارع المصري باللاعب.

كما توجهت الدكتورة نيفين القباج، بالشكر لعمرو عثمان وكافة فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مجهودهم في مواجهة الإدمان في المجتمع.

وأشارت القباج، إلى أن تلك القضية تهم كافة المجتمع وليس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقط، من القيادة الأمنية ورجال الدين ووزارة الصحة وأساتذة المجتمع.