مسئول نمساوي: استقبلنا 58 ألف لاجئ أوكراني ونستعد لاستقبال 200 ألف قريبا

أكد منسق شئون اللاجئين في مجلس الوزراء النمساوي، مايكل تاكاكس، أن البلاد استعدت لاستقبال 200 الف لاجئ أوكراني، مشيرا الى أنه تم استقبال 58 الف لاجئ حتى الآن.

وقال تاكاكاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر المستشارية النمساوية، أن أعداد اللاجئين في النمسا في تزايد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن عددا قليلا من اللاجئين أعادوا جوازات سفر النازحين بعدما قرروا العودة إلى مناطق آمنة نسبيًا في أوكرانيا.

وأشار إلى توفير نحو 47 ألف مكان إقامة للاجئين من أوكرانيا وتم تأمين أماكن الإقامة للجميع وهذه الأماكن تمت بمساعدة الافراد في نحو ألف موقع في جميع الولايات النمساوية.

ولفت إلى أن الحكومة النمساوية تعمل على تأمين أماكن الإقامة استعدادا لوصول نحو 200 ألف لاجئ إلى البلاد، موضحا أنه لن يأخذ أي قسط من الراحة هو والفريق الذي يعمل معه حتى يتم تأمين وضع اللاجئين بأعداد كثيفة.

ونوه بأن المدارس النمساوية وافقت على استقبال أكثر من 5 آلاف طفل أوكراني كما يجري التعاون مع وزارة العمل لدمج اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم منح الأولوية في الوظائف الجديدة للأوكرانيين.

وذكر أن حوالي 80% من اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا من النساء، حيث لا يُسمح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بمغادرة أوكرانيا إلا فقط في حالات استثنائية ومنها رعاية أفراد الأسرة.