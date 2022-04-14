محافظ الوادي الجديد يُكرّم معلمة بالمدرسة اليابانية لحصولها على جائزة عالمية

كرّم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مُعلمة اللغة الإنجليزية، تغريد جمال، بفرع المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة والمنسق المسئول بها عن المسابقة العالمية "وورلد مانيا" (Word Mania) لتحقيق المدرسة المركزين الخامس والسادس عالميًا بالمسابقة.

كما كرم المحافظ يوسف سيد مدير مقر مشروعك بالداخلة؛ للتوسع في إقامة مشروعات جديدة في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس، متمنيًا لأبناء المحافظة المزيد من التوفيق والتميز.

وأكد المحافظ أن التكريم يأتي في إطار خطة المحافظة لمواصلة الجهود لدعم وتشجيع المتميزين، بما يخدم التنمية المستدامة في الوادي الجديد.