الصحة تكشف تفاصيل حملة تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تفاصيل حملة تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان في مختلف المحافظات، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وحياة كريمة وتنظم الأسرة، والقوافل والعيادات المتنقلة.



وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، إن الدراسات العلمية الطبية أثبتت أن هناك سنا أنسب للزواج سواء للرجل أو المرأة، ويوجد سن مناسب للحمل والإنجاب، ومراحل زمنية مناسبة سواء للحفاظ على صحة الأم أو الوضع الصحي النفسي للأطفال بين فترات الحمل.



وأضاف أنه من حق المرأة والأسرة المصرية أن يتم مدها بهذه المعلومات بكل وضوح، وفى حالة اقتناعها بهذه المعلومات الموثقة علميا، يكون لها الحق في الحصول على الوسائل التي تمكنها من تصديق تلك المعلومات من خلال الوحدات الصحية ووحدات رعاية الأسرة وحياة كريمة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وبيّن أن الوزارة تقدم النصيحة من خلال الزيارات المتتابعة للأم التي تمثل عماد الأسرة، فيما يتعلق بالموعد المناسب لصحتها والمناسب لإنجابها، وماهية الفترات البينية بين الحمل والآخر، وكيف تقدم رعاية صحية سليمة لأطفالها وأسرتها وتعلم طرق الحفاظ على صحتها، وهذا يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لكل المصريين.



وذكر أن معدل النمو السكاني لا بد أن يتناسب مع معدل ما تقدمه الدولة من خدمات للسكان، وبالتالي فإن أي زيادة غير منظمة وغير مبنية على مراعاة صحة المرأة والأسرة والطفل، تؤدي لعدم تمكن الأسر والأطفال من الحصول على الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والوظائف المطلوبة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تمتع الشعب بمسار التنمية من خلال مراعاة الزيادة السكانية بما يتناسب مع النمو الاقتصادي حتى يستطيع المواطنون الشعور بالفارق.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان في مختلف المحافظات من خلال وحدات الرعاية الأساسية وحياة كريمة وتنظم الأسرة، والقوافل والعيادات المتنقلة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 120 قافلة طبية تجوب الأماكن التي يصعب الوصول إليها بمختلف المحافظات.

