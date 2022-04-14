 وزارة الصحة: لا وفيات أو إصابات في حريق خط غاز مدينة نصر - بوابة الشروق
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وزارة الصحة: لا وفيات أو إصابات في حريق خط غاز مدينة نصر

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:28 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:28 ص

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحريق الذي نشب في خط غاز بمدينة نصر لم يسفر عن أية حالات وفاة أو إصابات.
وقال عبدالغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لمتابعة أي تغيرات قد تحدث، معلنا أن التقارير النهائية تؤكد أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات.
وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع أسفل كوبري ألماظة والناتج عنه تسرب في ماسورة غاز، وجاري الآن أعمال عمليات التبريد بالمنطقة.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم التعرف على ضحايا حادث الأتوبيس السياحي بطريق أسوان أبو سمبل .. مشيرا إلى أن الأمر الآن في يد النيابة العامة.
وأضاف أن هناك متابعة وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بتوفير كافة الأطقم الطبية والأدوية اللازمة لعلاج مصابي حادث الأتوبيس السياحي.

 

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