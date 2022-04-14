قال المنتج جمال العدل، إنه يتمنى العمل مع الفنان عادل إمام، معقبًا: «مفتقده الموسمين دول بشكل مش طبيعي».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن «الفنان عادل إمام أخ أكبر لنا منذ أكثر من خمسين عاما»، مؤكدًا أن «إمام» أهم وأكبر وأعظم فنان جاء في تاريخ مصر.

وتابع: «مجاش قبله ومعتقدش هييجي زيه.. ده رجل قعد أكتر من خمسين سنة نجم مصر الأول ومازال»، موضحًا أنه لم يرفض العمل مع الفنان عادل إمام كما تم التصريح على لسانه، لكنه كان يريد أن يضيف للفنان، في حين هو كان يرغب العمل بنفس الطريقة وطاقم العمل الذي يعمل معه منذ زمن.

وأعرب عن حبه الشديد للفنان عادل إمام، لكنه كان يريد أن يقدم عملا مختلفًا معه، قائلا: «مقدرش في سني ده أعمل عمل وأنا مش عاجبني أيا كان».

وتابع: «كمشاهد مفتقد جدا عادل إمام، وضروري أن نفهم كشعب مصري وشعوب عربية إن ده أهم فنام جيه، ده حاجة معدية أي حاجة».

وذكر أنه نادم على أنه لم يعمل مع الفنان عادل إمام ويقدم له ما يريد، مضيفًا: «مكنش في دماغي إنه هيقعد سنتين أو تلاتة ميشتغلش، أنا متضايق جدا، ولو رجع بيا الزمن كنت ممكن أوافق باللي هو يقول عليه».

ولفت إلى أنه «أخذته العزة بالإثم» لأنه كان يتمنى أن يقدم له شيء مختلف عما كان موجودًا، مواصلا: «نجم مفيش أعظم منه»، في إشارة منه إلى النجم عادل إمام.