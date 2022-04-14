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وزيرة خارجية ألمانيا تزور مشروعات للاجئين في النيجر

د ب أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 12:31 م

واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها في غرب أفريقيا بزيارة مشروع تابع للأمم المتحدة يخص لاجئين ونازحين وأسر محلية.

واطلعت الوزيرة الألمانية، اليوم الخميس، على مشروع المستوطنات في مدينة أوالم الواقعة شمال نيامي عاصمة النيجر.

جدير بالذكر أنه يندرج على جدول أعمال الوزيرة أيضا إجراء حوار مع تلميذات وتلاميذ في فصل مدرسي.

كما يشمل جدول الأعمال الوزيرة إلقاء نظرة على مشروع ري زراعي من شأنه تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الآثار الناتجة عن تغير المناخ.

ومن المقرر أيضا أن تجري بيربوك حوارا يتعلق بأزمة المناخ والأزمة الأمنية في النيجر.

وتعتزم الوزيرة الألمانية إجراء مباحثات مع وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو والرئيس محمد بازوم بعد ظهر اليوم.


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