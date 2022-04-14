الفيفا يحدد يعلن موعد مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا بتصفيات كأس العالم

تأجلت مواجهة اسكتلندا على أرضها أمام أوكرانيا، في الدور قبل النهائي من الدور الفاصل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، إلى الأول من يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا )، أنه كان من المفترض إقامة المباراة في شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموعد الجديد للمباراة اليوم الخميس، كما أكد أن الفائز من تلك المواجهة سيلعب مع ويلز في كارديف يوم الخامس من حزيران / يونيو لحجز بطاقة العبور لكأس العالم.

وسيلعب المتأهل من الدور الفاصل في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم والتي تضم كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.