هيئتان أوروبيتان تدعوان روسيا لوقف الهجمات على دور العبادة في أوكرانيا

حث ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، روسيا على وقف الهجمات على المواقع الدينية ودور العبادة في أوكرانيا.

وقالت الهيئتان في بيان مشترك إنهما تنعيان ضحايا الحرب وتأسفان للملايين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف البيان: "بصفتنا منظمتين ملتزمتين بتعزيز الحوار السلمي، ندعو روسيا إلى وقف تدمير المواقع الدينية ودور العبادة، التي تشكل، إلى جانب القتل العشوائي لعشرات الآلاف من المدنيين، جرائم ضد الإنسانية".

وتابع: "نشعر بالفزع إزاء تدمير المواقع الدينية ودور العبادة من كنائس ومعابد يهودية ومساجد. إنها ذات أهمية بالغة للمجتمعات الدينية المتنوعة في البلاد، أكثر من أي وقت مضى في أوقات الأزمة".

ويقدر مسؤولون في كييف أن نحو 60 كنيسة ومكان عبادة دمرت أو تضررت في الصراع.