تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الأطقم التحكيمية لمباريات اليوم، في إطار الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش مع إنبي على ستاد جهاز الرياضة، بينما يواجه المقاولون المقاصة على ستاد الأول، ويستضيف البنك الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على ستاد بتروسبورت على أن تقام جميع المباريات في التاسعة و النصف مساءا.

وكشفت لجنة الحكام، على الأطقم الفنية لـ 3 مباريات والتي جاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي وطلائع الجيش

يدير اللقاء هشام الفلال، ويعاونه كل من محمود عبد السميع وخالد رمضان كحكم مساعد ومحمود منصور كحكم رابع، فيم سيتواجد حسام عزب كحكم فيديو ويعاونه حمادة القلاوي.

المقاولون العرب ومصر المقاصة

يدير اللقاء محمود ناجي، ويعاونه هشام الدسوقي ومحمد مجدى سليمان، وحكم رابع أسامة إسماعيل، وفي غرفة الفيديو مصطفى الشاهدي ويعاونه عمرو عابدين.

البنك الأهلي والاتحاد السكندري

يدير اللقاء محمد الحنفي، ويعاونه أحمد نوفل ومصطفى رشاد ومحمد عباس قابيل كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو عمرو الشناوي ويعاونه أحمد صلاح.