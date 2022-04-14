اليابان وأمريكا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

تجرى سفن حربية أمريكية ويابانية، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكون" مناورات بحرية مشتركة في المياه الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية، وذلك لإظهار تحالفهما العسكري القوي، في ظل تزايد التكهنات بأن كوريا الشمالية ستقوم باختبار صاروخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، أن الأسطول السابع الأمريكي وقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية قالا أمس الأربعاء، إنهما أجريا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان يومي الثلاثاء والأربعاء. وتعد هذه أول مرة تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية في المناورات بالمنطقة منذ عام 2017.

وحذر خبراء الدفاع من أن كوريا الشمالية ربما تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا هذا الأسبوع عندما تحتفل بيونجيانج بذكرى مولد مؤسس الدولة كيم إل سونج.

ويشار إلى أن اليابان كثفت أيضا من تدريباتها العسكرية المشتركة مع أقرب حلفائها، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شركائها الإقليميين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن تزايد الأعمال العسكرية الصينية في البحار الإقليمية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، للصحفيين، إن التدريبات المشتركة الحالية "تهدف لتعزيز التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، بدون النظر لدول معينة.. سوف نستمر في تعزيز قدرة الدفاع والرد بالنسبة للتحالف بين اليابان وأمريكا".