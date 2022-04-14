 نواب في بلغاريا يغلقون محكمة متخصصة في قضايا المخدرات - بوابة الشروق
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نواب في بلغاريا يغلقون محكمة متخصصة في قضايا المخدرات

(د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:42 م

تم حل محكمة في بلغاريا مثيرة للجدل تخصصت في قضايا المخدرات والمافيا، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون في هذا الشأن، اليوم الخميس.
وتأسست المحكمة المعروفة محكمة مكافحة المافيا في عام 2011.

وقال معارضون برلمانيون إن المحكمة لم تؤد دورها بشكل مناسب أبدا، وكانت قراراتها في الغالب بدوافع سياسية. وبدأت خطوة حل المحكمة بمشروع قانون لإصلاح القضاء في عام 2021.
ويتولى البلاد حاليا ائتلاف يضم جماعات ليبرالية ويسارية. ويعود تاريخ المحكمة إلى حكم حزب "جيرب" الشعبوي. وحذر نواب الحزب من أن حلها لن يخدم سوى مصالح "دوائر الأثرياء، وليس مواطني بلغاريا".

وتسببت أوجه القصور في نظام بلغاريا القضائي، وكذلك مشاكل مكافحة الفساد، أن تصبح البلاد تحت رقابة وثيقة من جانب بروكسل، بعد أن انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في صوفيا أمس الأربعاء فقط إنها اكتشفت دليلا على سوء إدارة أموال الاتحاد في بلغاريا.

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