بيان برلماني عاجل من الإصلاح والتنمية لدراسة أوضاع مستشفيات الصحة النفسية

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب ممثلة عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، للتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة لما وصفته بـ"الوقوف على حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية" على خلفية قضية وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا للحزب أيمن هدهود.

وقالت النائبة في طلبها إنه إعمالا لحكم المادة (134) من الدستور. ونص المادة (215 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنها تطلب الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة "للوقوف على حقيقة ما يجرى داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الاهمال والتقاعس الإدارى فى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التى تم إيداع أيمن هدهود بها، والتي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة".

وأضاف البيان أنه يطلب دراسة "أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات نظرا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية".

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.

ومازالت قضية أيمن هدهود قيد التحقيق في النيابة العامة، التي سبق وأصدرت بيانا مطولا عن واقعة الوفاة، وذكرت أن هدهود أودع مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بموجب قرار قضائي، ومازالت النيابة تباشر التحقيق.