تقرير: ألمانيا تسعى لإنهاء دعم سيارات الهجين بنهاية العام

تعتزم وزارة الاقتصاد في ألمانيا إنهاء الدعم المقدم لصناعة سيارات الهجين الكهربائية في وقت مبكر عما كان مقررا بنهاية العام الجاري، وخفض العلاوات النقدية لشراء سيارة كهربائية بمقدار الثلث اعتبارا من عام 2023، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن مصادر مطلعة بهذه الخطط.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة جزء من محاولات توجيه الدعم أكثر نحو حماية المناخ، وأنه يتم حاليا مناقشة تشريع من قبل الوزارات الحكومية المعنية.

وكانت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية قد تحدثت أولا عن هذه الخطط في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر أنه وفقا لمقترحات الوزارة، سينخفض دعم السيارات الكهربائية إلى 4 آلاف يورو (4366 دولارا) العام المقبل، مقابل 6 آلاف يورو الآن، ويتقلص إلى 3 آلاف يورو في عامي 2024 و2025.

كان الائتلاف الحاكم وافق في برنامج عمله الحكومي ألا يتم تقديم دعم سوى من العام المقبل للسيارات الهجين التي تعتبر أن لها "تأثير إيجابي على المناخ" وإنهائه تماما بنهاية عام 2025.