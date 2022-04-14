لاجارد تحذر من مخاطر الحرب الأوكرانية على التضخم في منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الحرب في أوكرانيا تهدد بتسارع معدل التضخم القياسي بشكل أكبر، وأكدت موقف البنك بأن إنهاء حزمة التحفيز في الأشهر المقبلة خطوة مناسبة.

ولفتت لاجارد أيضا إلى الخطر الذي يشكله الغزو الروسي على تعافي منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنها القول للصحفيين اليوم الخميس إن المسؤولين يواصلون متابعة مسار أسعار المستهلكين.

كان صناع القرار في البنك جددوا تأكديهم في وقت سابق تعهد بإنهاء برنامج شراء السندات في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت لاجارد عبر رابط مصور من منزلها حيث تتماثل للشفاء من مرض كوفيد-19: "تتزايد أيضا مخاطر الصعود المحيطة بتوقعات التضخم، خصوصا في المستقبل المنظور... نحن منتبهون للغاية لحالات عدم اليقين الحالية ونتابع عن كثب البيانات القادمة فيما يتعلق بآثار توقعات التضخم على الأجل المتوسط".