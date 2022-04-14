تعيين 6 رؤساء مدن وأحياء في القليوبية

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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحركة تضمنت تعيين 6 رؤساء مدن وأحياء بالقليوبية، حيث شملت الحركة تصعيد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة سكرتير عام مساعد لمحافظة بني سويف.

وتضمنت الحركة، تعيين أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة إلى رئيس مدينة شبرا الخمية، وماهر محمد كامل رئيس حي عين شمس بالقاهرة إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وطارق محمد أبوالعطا رئيس مركز ومدينة القناطر، ومحمد سالم عبدالشافي رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى رئيس مركز ومدينة قليوب، ومحمد فوزي قناوي رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى رئيس مدينة قها، وفرج عبدالله هويدي رئيس حى بولاق بالقاهرة إلى رئيس مدينة الخصوص.