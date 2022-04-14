الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

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أعلن الجيش اللبناني، إصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.
وأكد الجيش أن الحادث وقع أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر وهي منطقة جبلية ضمن سلسلة جبال لبنان الغربية.