 الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:59 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 1:59 م

أعلن الجيش اللبناني، إصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.

وأكد الجيش أن الحادث وقع أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر وهي منطقة جبلية ضمن سلسلة جبال لبنان الغربية.


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