 وزير موريتاني يؤكد مقتل ثلاثة مواطنين بقصف جوي «خارج حدود بلاده» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير موريتاني يؤكد مقتل ثلاثة مواطنين بقصف جوي «خارج حدود بلاده»

د ب ا
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:10 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:10 ص

أكد وزير التعليم والإصلاح الناطق الرئيس باسم الحكومة الموريتانية ماء العينين ولد أييه مساء الأربعاء مقتل ثلاثة مواطنين موريتانيين في قصف جوي في منطقة خارج الأراضي الموريتانية تقع في أراضي الصحراء الغربية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء: " لقد قضى ثلاثة مواطنين في هذا القصف الذي وقع خارج أراضينا ولسنا مستهدفين به".

وأعاد التأكيد أن الحادث وقع خارج الأراضي الموريتانية ، مضيفا أنه "لو كان هنالك ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته".

ونددت الجزائر أمس بالحادث واتهمت المغرب بتعمد إعدام رعايا دول مغاربية خارج نطاق القانون وبارتكاب جرائم "إرهاب دولة".

ولم يعلق المغرب على الحادث.

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