عبد الفتاح ردا على بيان الأهلي: الاستماع لغرفة الفار ممنوع من الفيفا

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه لا يحق للأندية الاستماع لما يحدث في غرفة تقنية الفيديو.

وكان النادي الأهلي أرسل خطابا أمس الأربعاء لاتحاد الكرة، يعترض فيه على الأخطاء التحكيمية، مطالبا بـ 5 أمور، منها الاستماع لما يحدث في غرفة تقنية الفيديو.

رد عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية "الأندية لا يحق لها الاستماع لما يدور بين الحكام وحكام (الفار) وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "الاهلي لديه مشاكل مع التحكيم منذ الموسم الماضي، واللجنة الحالية تحاول وضع خطة تطوير للنهوض بمنظومة التحكيم بشكل احترافي".



وأوضح في ختام تصريحاته "اللجنة تتواصل مع خبراء التحكيم في العالم لتطوير مستوى التحكيم في مصر".