علق الإعلامي أحمد موسى، على حريق مدينة نصر، قائلا إن الحادث بعيد تمامًا عن النادي الأهلي، وإنما بالقرب من الكيلو 4.5.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصادر مسؤولة أوضحت أن شركة المياه هي المسؤولة عن هذا الحريق، موضحًا أن أحد اللودرات التابعة لشركة المياه كان يقوم بأعمال حفر في المنطقة دون التنسيق مع شركة الغاز، ما أدى إلى انفجار في طريق السويس عند الكيلو 4.5.

ولفت إلى أنه حدث كسر في أنبوب غاز على طريق الإسماعيلية منذ حوالي ثلاث سنوات، بسبب قيام ونش بأعمال حفر دون التنسيق مع الجهات المعنية، معقبًا: «الشخص الذي تسبب في حادث اليوم غير مسؤول».

وتابع «واحد غير مسؤول، هو خسران حاجة؟ إحنا اللي بنخسر دلوقتي، واحد أرعن وغير مسؤول.. دي ناس بتهرج»، معلنًا إخماد الحريق والقيام بعمليات التبريد.

وتسبب كسر في خط غاز رئيسي بمدينة نصر، في حريق ضخم بالقرب من سور النادي الأهلي في منطقة الكيلو 4 ونصف وعلى طريق السويس.

واندفعت عشرات سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، بينما توجهت الجهات الأمنية لضبط الأوضاع ولتغيير حركة المرور في الطرق القريبة من الحريق.