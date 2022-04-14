كونتي يقود توتنهام أمام برايتون بعد غياب بسبب كورونا

يعتزم الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام التواجد على مقاعد البدلاء لقيادة فريقه أمام برايتون يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد غيابه لفترة بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب الإيطالي جاءت عينته إيجابية الاسبوع الماضي، عقب الفوز على أستون فيلا وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنه الآن يشعر بأنه في حالة أفضل.

وتواجد كونتي في تدريبات الفريق هذا الاسبوع مع مراعاة المسافة الاجتماعية، وسيقود الفريق بشكل طبيعي في المباراة.

وقال كونتي: "بعد مباراة أستون فيلا بيوم ، شعرت ببعض الأعراض الخفيفة، كان هناك ألم في حلقي لذلك طلبت إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا وجاءت العينة إيجابية".

وأضاف: "أنا بخير وفي أفضل حال، بالطبع كان اسبوعا غريبا بالنسبة لي، وكذلك للاعبين الذين اعتادوا خوض الحصص التدريبية معي، ليس فقط مع الجهاز المساعد".

وتابع: "لكن الأمور سارت على ما يرام والجهاز المعاون قام بعمل رائع، لقد حضرت الحصص التدريبية من مسافة، وأعتقد أنني سأكون متواجدا على مقاعد البدلاء يوم السبت".

وأوضح كونتي: "بالنظر إلى طول المدة منذ أخر اختبار للكشف عن كورونا أجريته، أعتقد أنه يمكنني التواجد على مقاعد البدلاء يوم السبت".

وفي الوقت الذي سيتواجد فيه كونتي في ملعب توتنهام، فإن مات دوهيرتي الظهير الأيمن للفريق سيغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابة في الركبة في المباراة التي فاز بها الفريق على أستون فيلا.

ولن يخضع اللاعب لعملية جراحية، لكنه ليس لديه فرصة للتعافي والعودة في الوقت المناسب.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.