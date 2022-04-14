في الحلقة 12 من مسلسل «العائدون»، يقوم عمر بتحضير علاء لاستخدامه كعميل له ضمن القناة الفضائية المعادية لمصر، ويطلب منه مهمة تصوير مكتب مدير القناة، ولكن علاء لا يستطيع فعل هذا الأمر، ويظن أن أمره كشف، ولكن عمر يطمئنه ويخبره أن هذا اختبار لمعرفة كيفية تصرفه في هذه المواقف، ويخبره بعد ذلك أنه يريد من الذهاب لداعش ليصبح عميلهم هناك، كما يقوم عمر بتجهيز فخ لعميل أحد الأجهزة الاستخبراتية لدولة معادية للقبض عليه بعدما علم أنه يبحث عنه.

«العائدون» بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.