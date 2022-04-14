 في الحلقة 12 من «العائدون».. أمير كرارة يطلب من ميدو عادل العمل مع داعش - بوابة الشروق
الخميس 14 أبريل 2022 5:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

في الحلقة 12 من «العائدون».. أمير كرارة يطلب من ميدو عادل العمل مع داعش

محمد عباس
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 4:11 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 4:11 ص

في الحلقة 12 من مسلسل «العائدون»، يقوم عمر بتحضير علاء لاستخدامه كعميل له ضمن القناة الفضائية المعادية لمصر، ويطلب منه مهمة تصوير مكتب مدير القناة، ولكن علاء لا يستطيع فعل هذا الأمر، ويظن أن أمره كشف، ولكن عمر يطمئنه ويخبره أن هذا اختبار لمعرفة كيفية تصرفه في هذه المواقف، ويخبره بعد ذلك أنه يريد من الذهاب لداعش ليصبح عميلهم هناك، كما يقوم عمر بتجهيز فخ لعميل أحد الأجهزة الاستخبراتية لدولة معادية للقبض عليه بعدما علم أنه يبحث عنه.

«العائدون» بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك