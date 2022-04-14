القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على ميناء ماريوبول التجاري

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه سيطر بشكل كامل على ميناء ماريوبول التجاري البحري الذي تم تدميره إلى حد كبير، بعد "تحريره" من أيدي مقاتلي جماعة "آزوف" اليمينية المتطرفة شبه العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة "تمت محاصرتها وهي غير قادرة على الفرار من الحصار"، ومع ذلك، لم تؤكد أي مصادر أوكرانية رسمية تلك المزاعم.

وتخضع مدينة ماريوبول لحصار منذ أسابيع، مع اضطرار سكانها الباقين إلى الصمود بدون ماء أو طعام أو كهرباء. وقال معهد دراسات الحرب الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن القوات الروسية "من المحتمل" أن تسيطر على المدينة في الأسبوع المقبل.

ويذكر أن ماريوبول لها أهمية استراتيجية بالنسبة لموسكو، حيث تسعى روسيا إلى إقامة جسر بري بين منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم.

وتركز القوات الروسية هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا، ويتوقع المحللون أن تشهد المنطقة شن هجوم كبير جديد في المستقبل القريب.

في الوقت نفسه، مازالت الجهود جارية في شمال أوكرانيا لرفع كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها القوات الروسية المنسحبة.