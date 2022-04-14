توزيع لحوم على 6 آلاف أسرة في القرى والنجوع بمطروح

أعلنت منظمة مجتمع مدنى بمطروح عن توزيع 12 ألف كيلو لحوم على 6 آلاف أسرة من أهالي وأسر محافظة مطروح الأكثر احتياجاً، وذلك خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.



وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الجمعية خصصت 12 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.



وأوضح أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى، ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.



وأشار إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.