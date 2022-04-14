تعديل في العقوبات الأوروبية يسمح لملاك طائرات أجانب ببيعها لروسيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن تعديلا جرى الأسبوع الماضي على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، قدم مسارا محتملا لبعض ممولي الطائرات لبيع طائرات عالقة في روسيا لشركات طيران تتولى تشغيلها الآن بدون تصريح.